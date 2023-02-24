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Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3'ü asker 4 yaralı

Osmaniye'de kavşakta çarpışan 2 kamyonet, kazanın şiddetiyle savrulup enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi öldü, 3'ü askeri personel olmak üzere 4 kişi yaralandı

Giriş: 24.02.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3'ü asker 4 yaralı
Osmaniye'de zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü asker 4 yaralı
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DHA

Osmaniye'de kontrolden çıkarak kavşakta çarpışan iki kamyonet, savrularak enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarptı. Kamyonetlerdeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. İki kamyonet, kontrolden çıkarak kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan iki kamyonet, enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarparak durabildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi hayatını kaybederken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazada ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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