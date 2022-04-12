Osmaniye'de zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı

Osmaniye'de sürücüsü öğrenilemeyen 47 NL 223 plakalı TIR'ın Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi gişeleri yakınlarında devrildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen 80 A 5954 plakalı polis aracı ile 33 B 8739 plakalı Karayollarına ait kamyonete, arkadan gelen 33 AGY 848 plakalı TIR çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada, polis aracında bulunan 3 polis memuru ile tır şoförü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Bahçe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.