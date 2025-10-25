Habertürk
        Osmaniye'de "Yer Fıstığı Festivali" başladı

        Osmaniye'de ikincisi düzenlenen "Yer Fıstığı Festivali" başladı

        Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yer Fıstığı Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:34
        Osmaniye'de "Yer Fıstığı Festivali" başladı
        Osmaniye Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen "Yer Fıstığı Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Alibeyli Camisi önünde toplanan katılımcılar, Atatürk Caddesi'ndeki festival alanına kadar yürüdü.

        Etkinlik alanında yer fıstığından yapılan ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Tiyatro gösterisinin yapıldığı festivalde, yemek yarışmaları da gerçekleştirildi.

        Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kentin tescilli yer fıstığıyla ilgili düzenledikleri festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceledi ve ziyaretçilerle sohbet etti. Festival, yarın sona erecek.

        #yerel haberler
        #osmaniye yer fıstığı festivali
        Yazı Boyutu
