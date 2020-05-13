Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 250 gram esrar, 200 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.