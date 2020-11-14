Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu temin edip sattıkları iddiasıyla yakalanan şüpheliler A.G, O.D, D.K.D. ve F.B'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, O.D. ve D.K.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, 12 Kasım'da uyuşturucu temin edip sattığı ileri sürülen 4 zanlıyı gözaltına almış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 7 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.