Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen kişilere yönelik 3-15 Temmuz tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, 246 gram eroin, 69 gram metamfetamin, 75 gram bonzai, 301 gram esrar, 4 gram kokain, 16 uyuşturucu hap ve 2 bin 670 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 31'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.