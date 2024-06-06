Osmaniye'de uçurumdan yuvarlanan kamyonun şoförü öldü
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi Lalegölü mevkisinde bir kamyonun uçurumdan yuvarlandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yuvarlanan kamyonun şoförünün hayatını kaybettiğini tespit etti
Osmaniye'de uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü, hayatını kaybetti.
Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi Lalegölü mevkisinde bir kamyonun uçurumdan yuvarlandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yuvarlanan kamyonun şoförünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemede cesedin Şaban Yiğit'e (67) ait olduğu belirlendi.
Yiğit'in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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