Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen eserler getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, fiziki takip sonucu içinde E.E, D.G. ve R.A'nın bulunduğu otomobili Sumbas ilçesi yakınlarında durdurdu.

Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik, haç figürlü objeler ve 379 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.