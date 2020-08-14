Osmaniye'de su dolu leğende fenalaşan çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Fatma ve Ökkeş S. çiftinin oğlu Onur S, Yenice Haruniye Mahallesi'ndeki evlerinde 4 gün önce serinlemek için banyoda su dolu leğene girdi.

Bir süre sonra çocuklarının fenalaştığını fark eden çift, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla önce Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Onur S, buradaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Onur S'nin cenazesi, Düziçi Körkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.