Osmaniye'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından ses geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, bir süre kediyi aracın altından çıkarmak için uğraştı.

Sürücünün aracının yanına gelmesinin ardından açılan kaputun altındaki kedi yavrusu, yaklaşık 30 dakikalık uğraşın ardından kurtarıldı.

Kedi, itfaiye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.