Halil Kurt idaresindeki 31 DA 647 plakalı otomobil, Bahçe ilçesi Kızlaç köyü yakınlarında uçuruma devrildi. Kazada otomobilde bulunan Elif Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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