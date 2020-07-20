AA

Alınan bilgiye göre, Cengiz Donbaloğlu'nun (55),kullandığı 06 FN 6446 plakalı otomobil, Tabaklar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Donbaloğlu ile araçta bulunan Büşra K (18) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Donbaloğlu hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; durumu ağır olan Büşra K. ise Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de olabileceği düşüncesiyle arama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.