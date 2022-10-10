Osmaniye'de ormanlık alanda yangın

Osmaniye'de çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Fakıuşağı Mahallesi'nin üst tarafında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kısa büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.