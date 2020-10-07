Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Tapu Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların da kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştığı yangına 2 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın bölgesinde bazı hayvanlar da telef oldu.