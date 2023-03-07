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Osmaniye'de depremzedeler için "Mobil Çamaşırhane" hizmeti başladı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından depremzede vatandaşlar için özel olarak tasarlanan "Mobil Çamaşırhane" hizmete başladı

Giriş: 07.03.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de
İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı depremlerin etkili olduğu 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de yaralar sarılmaya devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi, depremlerin ardından merkezi konumlara kurulumları yapılan çadır kentler de yaşamlarını sürdüren depremzede vatandaşlar için "Mobil Çamaşırhane" birimi oluşturuldu.

Sosyal Destek Ekipleri tarafından çadır kentte yaşayan vatandaşlara önceden yapılan bilgilendirme sonrasında alana yönlendirilen Osmaniye Belediyesi Mobil Çamaşır aracı ile depremzede vatandaşların hazırlamış oldukları kıyafetleri yıkanıyor.

Görevli personeller tarafından özel olarak kullanılan deterjanlarla yıkanan kıyafetler daha sonra sahiplerine teslim ediliyor.

Mobil Çamaşırhane hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür eden vatandaşlar, "Osmaniye'de yaşanan depremin ardından Esenevler Mahallesi'nde kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladık. Kıyafetlerimizin yıkanması bizim için önemliydi. Bugün de mobil çamaşır yıkma aracı buraya geldi. Bizler de sırasıyla kıyafetlerimizi yıkattık" dedi.

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