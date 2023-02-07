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Osmaniye'de kurtuluşuyla sevindiren Deniz'in eşi ve çocuğundan acı haber geldi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen deprem felaketiyle sarsıldı. Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazından, depremin 24'üncü saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarıldı. Umut olan bu kurtuluş, Kaya'nın aynı enkazdaki eşi ve çocuğunun cansız bedenlerinin çıkarılmasıyla yerini büyük üzüntüye bıraktı

Giriş: 07.02.2023 - 06:19 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de kurtuluşuyla sevindiren Deniz'in eşi ve çocuğundan acı haber geldi
İHA

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de onlarca yapı enkaza dönüştü. Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı.

KURTARILMASI UMUT OLDU

AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre; depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu. Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

EŞİ VE KIZINDAN ACI HABER GELDİ

Aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Deniz'in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu. Deniz Kaya'nın ardından Ekin'in cansız bedenine ulaşan ekiplerin ağlayarak birbirilerine sarılması dikkatlerden kaçmadı.

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