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Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Osmaniye'de de yapıldı.

04.09.2020 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
AA

Fakıuşağı Mahallesi’nde Şehit Ömer Halis Demir Meydanındaki polis uygulama noktasında, araç sürücüleri maske kullanımı konusunda denetlendi.Denetim ekipleri, daha sonra kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında sürdürdüğü çalışmada, koronavirüs tedbirlerine yönelik bilgilendirme yaptı.Vali Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Toki Caddesindeki denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.Koronavirüsle topyekün mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Koronavirüs ile etkin ve sonuç alıcı mücadele vermeliyiz. Vatandaşlarımızın kurallara uyup uymadığını görmek için denetimler yapıyoruz. Eksiklikler varsa uyarılarımızı yapıyoruz. Kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu hepimizin sağlığı için önemli ve gereklidir. Sevdiklerimiz, yakınlarımız, kendimiz için bu kurallara uymalıyız. Bu günkü denetimlerimizde işyerlerimizin kurallara uyduklarını görmekten mutlu oldum. Bu kurallara uymaya devam edeceğiz. Uymayanlar oluşa uyaracağız” şeklinde konuştu.Denetimlerin gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

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