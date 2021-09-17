Osmaniye'de korkutan orman yangını!

Merkeze bağlı Akyar köyü yakınındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

AA'nın haberine göre, yangına bölgeye sevk edilen 2 söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.