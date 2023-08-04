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        Haberler Gündem Osmaniye'de korkutan deprem! 4 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Osmaniye'de korkutan deprem! 4 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 4 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre günün ilk saatlerinde Osmaniye Selimiye'de deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 07:33
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        • 1

          Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son dakika depremleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. Meydana gelen depremlerin saati, merkez üssü, şiddeti ve büyüklüğü güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye'de deprem oldu. İşte 4 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          4 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          4 Ağustos Cuma günü Osmaniye'de deprem meydana geldi.

        • 3

          OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye Selimiye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiç

        • 4

          4 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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