Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son dakika depremleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. Meydana gelen depremlerin saati, merkez üssü, şiddeti ve büyüklüğü güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye'de deprem oldu. İşte 4 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...