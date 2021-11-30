İki gündür aranıyordu, traktörde kan izine rastlandı!

Bostanlar köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce sabah saatlerinde, "Söğütlügöl köyüne tarla sürmeye gidiyorum" diyerek traktörle ayrılan Tekin Göl'ün (46) eve dönmemesi üzerine, ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

AA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktörü, park halinde buldu. Yapılan incelemede, traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e beraber geldiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve bölgeye gelen AFAD ekiplerinin, Göl için başlattığı arama çalışmalarına, havanın kararması üzerine ara verildi.