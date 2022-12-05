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Osmaniye'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Osmaniye Düziçi'nde kamyonetin motosiklet ile çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 05.12.2022 - 00:37 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Osmaniye'de ölümlü kaza
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AA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Aydoğan'ın kullandığı motosiklet, Uzunbanı Mahallesi'nde Hakan E.K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aydoğan, sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Aydoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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