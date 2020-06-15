Osmaniye'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasanbeyli ilçesi Yanıkkışla köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.

Bölgeye yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3'ü kamu görevlisi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanında bulunan 2 define arama dedektörü ile kazı malzemelerine de el konuldu.

Şüpheliler, Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.