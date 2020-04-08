DHA

Vali Yardımcısı Adem Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, dünyayı etkisine alan ve on binlerce kişinin ölümüne eden olan yeni tip koronavirüse karşı yeni tedbirler aldı.

DHA'nın haberine göre; konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde vatandaşlarımızın ilçelere, beldelere ve köylerimize, köylerimizden beldelere, ilçelere ve ilimiz merkezine ilçelerden ilçelere sosyal hareketliliğin ve insanlar arası teması azaltmak ve sosyal izolasyonun sağlanması için özel araçlar ile gidiş ve gelişin zorunlu haller dışında kısıtlanmasına karar verildi" denildi.

18-20 YAŞ ARASI ÇALIŞAN GENÇLER HAKKINDA KARAR

Yasak kapsamı dışında tutulan mevsimlik tarım işçileri ile muaf olan kişilerin verilecek belgelerin sdaima yanlarında taşımaları istenen açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Meclisi 03.04.2020 tarih ve 15 Nolu Olağanüstü Kararı'nın 1'inci Maddesi'nde; ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00´den itibaren geçici olarak yasaklanması sonucu uygulamada bazı tereddütler yaşandığı görülmektedir. Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmalarına;

Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber; kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurması ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmelerine karar verilmiştir."