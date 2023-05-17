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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı

Giriş: 17.05.2023 - 22:26 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de trafik kazası
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Kadirli- Adana karayolu Aydınlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Topal (55) yönetimindeki 31 YB 968 plakalı otomobil, N.A.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Topal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü N.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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