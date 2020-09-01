Osmaniye'de halılar arasında uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları bir minibüsü Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarındaki dinlenme tesisi girişinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Pars ile minibüste yapılan aramada, halılar arasında 9 paket halinde 29 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Y. ve C.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.