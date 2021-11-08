Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet, O.S. yönetimindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Devrilen motosikletten yola savrulan Türkdal metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkdal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. DHA'nın haberine göre; hafif ticari araç sürücüsü O.S.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya başlattı.