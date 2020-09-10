Osmaniye'de gözaltına alınan 2 terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S. ile H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı eylemlerine bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak katıldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerindeki dijital materyallere el koyulmuştu.

