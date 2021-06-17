Hareket eden traktörü durdurmak isterken öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdam köyünde meydana geldi. Akdam köyünün eski muhtarı Kemal Toker, akşam tarladan döndükten sonra traktörünü evinin yakınına park etti.

Araçtan inip, evine doğru yürüyen Toker, park halindeki traktörünün hareket ettiğini fark etti. Traktörü durdurmak isteyen Toker, hamle yapmaya çalışırken traktörün altında kalarak ağır yaralandı. DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan Toker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.