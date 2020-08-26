Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptıran çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gebeli Mahallesinde 12 yaşındaki Bünyamin Soydan (12),salçalık biber çekmek isterken sağ elini elini makinenin merdanesine kaptırdı.

Soydan, elini makineden çıkartamayınca yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekipleri haber verdi.

Sağlık ekiplerinin de elini makineden çıkartamadığı Soydan, makineyle Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü.

Bünyamin Soydan'ın eli itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılabildi.

Çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.