Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Giriş: 07.02.2023 - 06:33 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Osmaniye'de 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye'de yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı.

Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tahta palet fabrikasında yangın çıktı
Tahta palet fabrikasında yangın çıktı
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Fatma Şahin'den deprem açıklaması
Fatma Şahin'den deprem açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.