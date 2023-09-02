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        Haberler Gündem Osmaniye'de deprem! 2 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Osmaniye'de deprem! İşte 2 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 2 Eylül Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Osmaniye Cevdetiye'de deprem meydana geldi. İşte 2 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 08:36 Güncelleme: 02.09.2023 - 08:36
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 2 Eylül Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de deprem oldu. İşte 2 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          OSMANİYE 3.1 İLE SALLANDI

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklana verilere göre saat 02:18'de Osmaniye Cevdetiye'de 3.1 büy,üklüğündeki deprem ile sallandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        • 4
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