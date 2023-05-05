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Osmaniye'de bulunan 2 baykuş yavrusu doğaya salındı

Osmaniye'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 baykuş yavrusu, yapılan bakımların ardından doğaya salındı

Giriş: 05.05.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de bulunan 2 baykuş yavrusu doğaya salındı
AA

Osmaniye'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki bakımlarının ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Merkeze bağlı Dereli köyünde 2 baykuş yavrusu bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine getirilerek ilk kontrolleri yapılan yavrular, koruma altına alındı.

Doğada yaşayacakları erginliğe ulaşan baykuş yavruları, bakımlarının ardından Kastabala Kuş Cenneti'nde doğal yaşam ortamına salındı.

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