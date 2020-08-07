Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mecidiye köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan bir vakanın temas öyküsü bulunduğundan dolayı filyasyon tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile köye giriş çıkışlar kısıtlandı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Mecidiye Köyünde Covid 19 pozitif tanısı konulan hastanın filyasyon çalışması temas öyküsünün olması nedeniyle, bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Korona virüs salgınının kontrolü amacı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 07.08.2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren köye 20.08.2020 saat 24.00'a kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına,Köye giriş ve çıkışların İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kontrollü bir şekilde sağlanmasına, Köy sınırları içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatanlar ile tarımsal faaliyetlerde bulunanlar istisna kapsamı dışında olmasına, Köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamaları ve vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarına, Alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine, karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282'nci maddesi ve Kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'nci maddesi gereğince gerekli idari ve adli işlem yapılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
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