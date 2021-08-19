Osmaniye'de bir kişi cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Düziçi ilçesinde dün T.M. isimli kadın, polise gidip M.O. isimli şüphelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek şikayette bulundu.

DHA'nın haberine göre; şikayet üzerine harekete geçen polis, M.O.'yu ilçeye bağlı Yeniceharuniye Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.