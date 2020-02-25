Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçtaki aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş 60 sahte kimlik ve yaklaşık 100 kişiye ait vesikalık fotoğraf ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2,61 gram metamfetamin ve 64,9 gram toz esrar bulundu.

Başkalarının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, 'joker' olarak adlandırılan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.