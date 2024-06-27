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        Haberler Gündem Osmaniye'de aynı noktada 2. boğulma vakası!

        Osmaniye’de, aynı bölgede bir hafta içinde ikinci boğulma vakası yaşandı

        Osmaniye'de, aynı bölgede bir hafta içinde ikinci boğulma vakası yaşandı. Karaçay Deresi'ndeki sulama bendine giren 48 yaşınaki Mehmet Berk boğuldu. Aynı yerde bir hafta önce de 55 yaşındaki Mehmet Cengiz Köse boğularak yaşamını kaybetmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:10 Güncelleme: 27.06.2024 - 21:49
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        Osmaniye'de aynı noktada 2. boğulma vakası!
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        Osmaniye’de Karaçay Deresi’ndeki sulama bendine giren Mehmet Berk (48) boğuldu. Aynı yerde bir hafta önce de Mehmet Cengiz Köse (55) boğularak yaşamını kaybetmişti.

        Bugün saat 17.00 sıralarında Karaçay Deresi’ne gelen Mehmet Berk, dere üzerindeki sulama bendine girdi. Berk, yüzerken bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları ve AFAD ekipleri, kısa süreli çalışmayla Berk’in cansız bedenini sudan çıkarttı. Mehmet Berkin’in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Aynı bölgede 20 Haziran’da da serinlemek için Karaçay Deresi’ndeki sulama bendine giren Mehmet Cengiz Köse boğularak yaşamını kaybetmişti.

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