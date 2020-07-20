Osmaniye'de av tüfeğiyle oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü

Alınan bilgiye göre, Kızyusuflu köyünde dedesinin evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan Aysima K. (13),tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Aysima K. kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aysima K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.