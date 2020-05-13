Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın inşaatında çalışan Suriye uyruklu işçi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından işçinin cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.