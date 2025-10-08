Habertürk
        Osmaniye'de 570 deprem konutunda sona doğru | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de 570 deprem konutunda sona gelindi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki deprem konutlarından 570'inin çalışmalarında sona gelindi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:59
          Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bahçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin ve Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ile birlikte, Bahçe ilçesindeki Çamlıca mahallesinde yapımı süren 2. Etap deprem konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

          Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede başlatılan deprem konutları projeleri şehir merkezlerinde ve köylerde hız kesmeden sürüyor.

          Tamamlanan konutlar ise etap etap depremzede vatandaşlara teslim ediliyor.

          İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, Bahçe'deki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirtti.

          Vali Erdinç Yılmaz, "Bahçe ilçemizde Çamlıca mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları neredeyse tamamlandı. İnce işleri devam ediyor, bunları da bir an evvel tamamlayıp hem birinci etabın hem de buranın teslimatını bu ay sonunda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

          Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet, incelemeler sırasında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

