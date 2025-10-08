Vali Erdinç Yılmaz, "Bahçe ilçemizde Çamlıca mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları neredeyse tamamlandı. İnce işleri devam ediyor, bunları da bir an evvel tamamlayıp hem birinci etabın hem de buranın teslimatını bu ay sonunda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.