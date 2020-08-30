AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Şirinevler Mahallesi 11039 Sokak'ta 2 bloktan oluşan bir sitede karantina uygulandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, koronavirüs tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması nedeniyle bulaşığın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrolü amacıyla karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, ikinci bir emre kadar sitedeki iki bloğun giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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