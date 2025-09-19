Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

        Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00.15'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 00:53 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00.15'te 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre; yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son depremler
        #Son dakika haberler
        #deprem haberleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Habertürk Anasayfa