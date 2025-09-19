Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00.15'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 19.09.2025 - 00:53 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:54
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00.15'te 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DHA'nın haberine göre; yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
