Orman yangınına karadan müdahale başladı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangına ekipler karadan müdahaleye başladı.

Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangınının olduğu arazi sarp olmasından dolayı yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilemedi.



Bölgede esen rüzgarın da etkisiyle yangın etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi. 30 teknik elaman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracı ile ekipler köye doğru yaklaşan yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Öte yandan, havanın karamasıyla havadan müdahalenin ara verildiği yangın bölgesinde kara ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.