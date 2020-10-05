Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

AA

Kentte 2 gün önce aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya karıştıkları iddiası ile gözaltına alınan A.Ç. ve Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 Ekim günü Alhanlı Caddesi üzerinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında silah, sopa, tırmık ve çekiçlerin kullanıldığı kavga çıkmış, olayda tüfekle vurularak ağır yaralanan Murat Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.