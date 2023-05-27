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Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Osmaniye Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Osmaniye Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı adayları arasından salt çoğunluğu sağlayan olmamıştı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasının akabinde Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranları belli olacak. Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, seçim yasağının kalkmasını ardından Haberturk.com'dan takip edilebilecek. İşte 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranlarında son durum…

Giriş: 27.05.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri gerçekleştirilecek. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Osmaniye Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları netlik kazanacak. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5.17 ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise yüzde 0,43 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1 salt çoğunluk sağlanamaması nedeyile seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Osmaniye seçim sonuçları ve oy oranları, seçim yasağının kaldırılmasının ardından Habertürk üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları

  • OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına giden seçmenler için ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Osmaniye Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Osmaniye Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • OSMANİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Osmaniye ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Osmaniye Seçim Sonuçları ekranından canlı takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Osmaniye Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE OSMANİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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