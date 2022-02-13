Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı

AA

Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

AA'nın haberine göre; polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi. Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA'DAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Kara, Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bina önünde menfur bir olay meydana geldiğini belirtti.

Gerçekleşen olayın belediyeyle alakası olmadığını ifade eden Kara şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre, olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Kolluk güçlerimiz, olayla ilgili araştırmayı çok yönlü sürdürmektedir. Olayda hiç kimsenin zarar görmüş olmaması en büyük tesellimizdir. Başta sayın Valimiz, Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz, Alay Komutanımız olmak üzere, olaya en çabuk şekilde müdahale edip sorumluları takibe başlayan tüm kolluk güçlerimize teşekkür eder, bu tip olayların şehrimizde tekrarlanmamasını dileriz."

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Osmaniye Belediyesi binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Şubat 2022 saat 20.00'de Rahimi Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir araçtan Osmaniye Belediye binasına karşı silahla ateş edilmesi olayı gerçekleştirildiğini, olay sonrası Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını belirtti.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen 5 şüphelinin yakalandığını kaydeden Tekne, açıklamasında şunları aktardı:

"Soruşturma kapsamında, ilimiz Karaçay mesire alanında alkol alıp, bir araç ile il merkezine gelerek belediye binasına yönelik ateş açtığı anlaşılan ve olayın faili olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmış ve olayda kullanılan suç aleti tabanca ele geçirilmiştir. Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda olay yeri güzergahındaki KGYS ve diğer güvenlik kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmekte olup olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir."