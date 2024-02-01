Osmaniye Bahçe'de korkutan deprem! İşte 2 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Şubat Perşembe günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 1 Şubat sabahın ilk saatlerinde Osmaniye Bahçe'de deprem oldu. İşte 2 Şubat 20024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 1 Şubat Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de deprem oldu. İşte 2 Şubat 2024 son dakika deprem haberleri...
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OSMANİYE BAHÇE'DE DEPREM!
AFAD tarafından yayınlanan verilere göre saat 07:32'de Osmaniye Bahçe'de 2.5 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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