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        Haberler Gündem Osmaniye Bahçe'de korkutan deprem! 1 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Osmaniye Bahçe'de korkutan deprem! İşte 1 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Şubat Perşembe günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 1 Şubat sabahın ilk saatlerinde Osmaniye Bahçe'de deprem oldu. İşte 1 Şubat 20024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 07:51 Güncelleme: 01.02.2024 - 07:51
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 1 Şubat Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de deprem oldu. İşte 1 Şubat 2024 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          OSMANİYE BAHÇE'DE DEPREM!

          AFAD tarafından yayınlanan verilere göre saat 07:32'de Osmaniye Bahçe'de 2.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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