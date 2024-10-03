Osmangazi'ye 3 akıllı otopark

Bursa'nın en büyük ilçesi olan ve nüfusu 1 milyona yaklaşan Osmangazi'de yaşanan otopark sorununda Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) de devreye girdi.

Dernek Başkanı Hakan Birkan ve yönetim kurulu üyesi Kürşat Erbay, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret ederek, ilçedeki yoğun trafik bölgelerine 3 adet otopark yapılması için görüşme gerçekleştirdi. Prensipte anlaşılan proje için imzalanacak protokol sonrası çalışmalar başlayacak.

Otoparkların inşa edilmesi hedeflen bölgeler olan Şehreküstü Meydanı, Fevzi Çakmak ve Altıparmak Caddeleri, trafiğin en yoğun yaşandığı alanlar arasında bulunuyor. Projenin detayları hakkında bilgi veren ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, sorumlu bir sivil toplum kuruluşu olarak Bursa'nın sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

"HEDEFİMİZ DAHA YAŞANİBİLİR BİR BURSA"

"Osmangazi, Bursa'nın kalbidir ve araç yoğunluğu çok fazladır. Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde bu soruna çözüm üretmek için fikir birliğine vardık" diyen Hakan Birkan, Osmangazi Belediyesi ile sadece otopark değil, aynı zamanda kentsel dönüşüm ve sosyal projeler konusunda da iş birliği yapacaklarını belirtti. Projelerini Bursa'daki diğer yerel yönetimlerle de paylaşacaklarını ifade eden Birkan, "Hedefimiz daha yaşanabilir bir Bursa ortaya koymak" dedi.

"DETAYLARI YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise "ANASİAD ile yapmayı planladığımız bu iş birliği, ilçemizdeki otopark sorununa önemli bir çözüm olacak. Detayları yakında kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.