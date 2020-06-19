AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü'nün çevresindeki kullanılmayan araziler tarıma kazandırılacak.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamürsel Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Karamürsel'de İşlenmeyen Tarım Arazisi Kalmasın" projesinin desteklenmeye hak kazandığını belirtti.

MARKA'nın her alanda çok önemli projeleri desteklediğini vurgulayan Çöpoğlu, şunları söyledi:

"Osmangazi Köprüsü'nün yapımının gündeme gelmesinden itibaren Karamürsel'de yaşamayan pek çok yatırımcı buralardan arazi satın almış. Bu araziler şu an işlenmiyor, atıl durumda. Karamürsel Kaymakamımız, MARKA'nın destek verdiği bu projeyle bu arazilerin tespitini yapacak. Daha sonra buradaki arazi sahipleriyle görüşmeler yapılacak. Onlarla büyük bir uzlaşmayla burada bir işletme modeli kurulacak. Bu atıl durumdaki araziler tespit edilecek. Bu araziler nasıl ekonomiye kazandırılır, burada hangi tür bitkiler daha iyi yetişir. Ayrıca bunların pazarlaması, çiftçilerin eğitilmesi de önemli. Türkiye'de ilk ve örnek bir proje olacak. Karamürsel ilçemiz, Kocaeli'deki tarıma elverişli arazilerin bulunduğu çok güzel bir ilçemiz, pazara en yakın ilçemiz. Yeni dönemde özellikle bu pandemi döneminde de tarımın, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu hem ülkemizde hem dünyada bir kez daha anlaşıldı."

Çöpoğlu, MARKA olarak projeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Ajansımızdaki uzmanlar da destek olacak. Projenin başarılı olmasının ardından diğer illere kullanılmayan atıl durumdaki arazilerin, nasıl bir işletme modeliyle tekrar tarıma kazandırılabileceğinin bir modellemesini göstereceğiz." dedi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da eylül ayında ilçede göreve başladığını belirterek, yaptığı incelemelerde birçok arazinin atıl durumda olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Canbaba, Karamürsel'de çok verimli tarım arazileri bulunduğuna işaret ederek, inanılmaz bir tarım potansiyeline sahip ilçede her şeyin yetiştiğini dile getirdi.

Kaymakam Canbaba, şöyle devam etti:

"Osmangazi Köprüsü'nün yapımı aşamasında özellikle İstanbul'dan birçok yatırımcı buradan arazi satın almış, fakat bunları değerlendirmemiş. Özellikle pandemi sürecinde de gıda zincirindeki bir kesinti ülkemiz açısından negatif bir etki oluşturabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle işlenmeyen tarım arazisi kalmasın, mutlaka tarım arazilerini işleyelim yönündeki açıklamalarından sonra biz de 'Bu arazileri nasıl değerlendirebiliriz' diye düşündük. İlçe Tarım Müdürlüğü ile bir çalışma yaptık. Bu kapsamda da bu projeyi geliştirdik. Projeyle tarıma kazandırılması gereken arazileri net olarak belirleyeceğiz. Bu alanların toprak tahlilleri yapılacak. İklim verileri incelenecek. Arazilerde en iyi ne yetişebileceğini belirleyeceğiz. Tespit edilmesinin ardından arazi sahipleriyle görüşülecek. Arazi sahiplerinin desteğiyle bu arazilerin tarımda etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayacağız.''

Canbaba, söz konusu projeye destek veren MARKA'ya ve arazi sahiplerine teşekkür ederek, ulaştıkları arazi sahiplerinin çok olumlu yaklaştığını da sözlerine ekledi.