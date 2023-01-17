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Haberler İş-Yaşam "Osmangazi'de 40 bin araçlık geçiş garantisini yıl ortası tutturuyoruz"

'Osmangazi Köprüsü’nde 40 binlik araçlık garantiyi yıl ortasında tutturacağız'

Nurol Holding CFO'su Kerim Kemahlı, Osmangazi Köprüsü’nden günde geçmesi garanti edilen 40 binlik aracı yıl ortasında tutturacaklarını açıkladı.Bloomberg HT'ye konuşan Kemahlı, lüks konutta stoklarının bittiğini ve yeni projelere baktıklarını kaydetti.

Giriş: 17.01.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
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Osmangazi Köprüsü'nde garanti edilen günlük araç sayısı 40 binin yıl ortasında tutturulacağı aıklandı. Nurol Holding CFO'su Kerim Kemahlı, Bloomberg HT'ye konuştu. Kemahlı, Osmangazi Köprüsü’nden geçmesi garanti edilen araç sayısıyla ilgili olarak “Garanti edilen 40 bini yıl ortası tutturuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kemahlı, Nurol Holding’in 2022 yılına ait performansı hakkında yaptığı yorumda, bütün faaliyet alanlarının ciro ve FAVÖK'e olumlu katkı yaptığını söyledi. Holding olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafından 2022'de iyi bir yıl geçirdiklerini aktaran Kemahlı, “2022 yılında hedge maliyetleri yıllık yüzde 45-50'ye ulaştı.” dedi.

Nurol GYO'da amaçladıkları halka açıklık seviyesine geldiklerini belirten Kemahlı, çimento fiyatlarının taahhüt işlerinde şirketi sıkıntıya sokmasına rağmen, lüks konutta stoklarının bittiğini ve yeni projelere baktıklarını kaydetti.

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